США отказались принимать ведущие к конфликту с Россией решения

Белый дом заявил, что Байден не станет принимать решений, ведущих к прямому конфликту с РФ

Президент США Джо Байден отказывается принимать решения, ведущие к прямому конфликту с Россией. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, ее слова приводит РИА Новости.

Как президент Байден говорил много раз, он не ищет прямого конфликта США и России. Он не будет принимать решений, которые бы привели к таковому Кейт Бедингфилд Директор по коммуникациям Белого дома

Официальный представитель американской администрации также ответила на вопрос о предоставлении Украине истребителей. Она указала, что объем помощи Киеву является беспрецедентным, однако передаются те единицы оборудования, которые считает нужными Пентагон.

Ранее стало известно, что США вывели корабли из Черного моря. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он объяснил это решение необходимостью «дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил».

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

США не готовы дать Украине гарантии безопасности

США в настоящее время не готовы дать Украине гарантии безопасности, у Вашингтона пока нет конкретных решений, но переговоры ведутся постоянно, пояснила Кейт Бедингфилд.

Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее, мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины Кейт Бедингфилд Директор по коммуникациям Белого дома

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала «Франс-24» заявил, что Париж готов обсуждать вопросы о гарантиях безопасности с Киевом, однако настаивает на прямых переговорах российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского по этой теме, передает ТАСС.

Министр иностранных дел отметил, что Украина сделала «серьезный политический шаг», когда выразила готовность работать над концепцией нейтралитета, однако необходимо определить его содержание, чего на данный момент не сделано.

Ле Дриан указал, что для реализации такого шага требуется внесение изменений в конституцию Украины и проведение референдума, что невозможно сделать, пока продолжается спецоперация России. Он также не ответил на вопрос, возможно ли урегулирование за счет отказа Киева от претензий на Крым и Донбасс.

Я не хочу вести переговоры вместо украинцев, они сами должны вести переговоры с Россией Жан-Ив Ле Дриан Глава МИД Франции

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия готова выступить гарантом безопасности для Украины. По словам немецкого политика, канцлер ФРГ Олаф Шольц уже обсуждал вопрос гарантий безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это намерение подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она отметила, что итоги переговоров РФ и Украины в Стамбуле не нужно интерпретировать как то, что страны вскоре достигнут прорыва в переговорах, отметив, что Россия понимает гарантии и нейтралитет иным образом, чем Запад.

29 марта во дворце Долмабахча в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву и существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлении. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу. Украина по сути согласилась на требования РФ об отказе от вступления в НАТО и размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов, добавил политик.

У США нет курса на смену власти в России

США не проводят политику, направленную на смену власти в России, у Вашингтона отсутствует подобный курс, а высказывания президента Джо Байдена являются выражением личного морального негодования, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, американский лидер высказался на этот счет предельно ясно.

То, что он сказал пару дней назад, было заявлением личного морального негодования. Но у нас нет официальной политики смены режима Кейт Бедингфилд Директор по коммуникациям Белого дома

Официальный представитель администрации добавила, что США продолжают «навязывать России значительные издержки» в связи с проведением спецоперации на Украине, в то же время продолжая оказывать финансовую и гуманитарную помощь Киеву, поддержку в сфере безопасности.

Поэтому мы продолжаем концентрироваться на нашей стратегии, направленной на то, чтобы убедиться, что мы оказываем помощь Украине в обеспечении безопасности и навязываем России значительные издержки за этот выбор Кейт Бедингфилд Директор по коммуникациям Белого дома

Во время визита в Варшаву американский лидер назвал президента России Владимира Путина «мясником» и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Байден раскритиковал действия России на Украине, но добавил, что не считает россиян врагами. В Белом доме позже уточнили, что глава американского государства не имел в виду смену режима.

