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США вывели корабли из Черного моря

Пентагон сообщил о выводе ВМС США из Черного моря из-за ситуации на Украине

Фото: Murad Sezer / Reuters

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что военно-морские силы (ВМС) США выведены из Черного моря. Это решение ведомство приняло из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым... Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — объяснил Кирби решение Пентагона журналистам.

Кирби отметил, что ему нечего анонсировать о том, «когда американские корабли вернутся в Черное море».

Ранее эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами зашли в акваторию Балтийского моря. Об этом заявило Минобороны России 8 марта.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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