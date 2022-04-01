Финская фигуристка-чемпионка назвала россиянок несчастными и сломленными

Финская фигуристка Лаура Леписте заявила, что россиянки были сломлены на Олимпиаде-2022

Чемпионка Европы 2009 года, финская фигуристка Лаура Леписте высказалась о российских спортсменках. Ее слова приводит Ilta-Sanomat.

Леписте назвала россиянок несчастными, обратив внимание на то, что большинство из них психологически остаются детьми. «Спорт должен вызывать радость, азарт, вау-эффект. Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем, чтобы попасть на Олимпийские игры. А конечный результат таков: все плачут, все сломлены», — заявила она.

Россию на Олимпийских играх в Пекине представляли на тот момент 17-летняя Анна Щербакова, 17-летняя Александра Трусова и 15-летняя Камила Валиева, Победительницей стала Щербакова. Трусова расположилась на втором месте, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Валиева, ставшая участницей допинг-скандала во время соревнований, заняла четвертое место.

Перед церемонией награждения Трусова разрыдалась и заявила, что не будет забирать свою медаль. Она добавила, что ненавидит фигурное катание. Валиева также плакала на плече у тренера.