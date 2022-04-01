Матыцин ответил назвавшему россиян изгоями министру спорта Великобритании

Министр спорта Матыцин посчитал, что позиция британца Хаддлстона о России разрушает мир

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал заявление коллеги из Великобритании Найджела Хаддлстона о статусе России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я категорически не приемлю такой позиции. Принципы спорта должны быть главными и для политиков. Спорт может и должен научить политиков занимать правильные, принципиальные позиции, а не руководствоваться конъюнктурными интересами», — ответил Матыцин назвавшему россиян изгоями Хаддлстону. Он посчитал, что позиция британца противоречит Олимпийской хартии и единству спорта, а также разрушает мир.

31 марта Хаддлстон, оценивая перспективы России принять чемпионат Европы по футболу в 2028 или 2032 году, напомнил об отстранении российских команд от международных соревнований. Он назвал Россию изгоем и посчитал, что остальным стоит относиться к стране именно так.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.