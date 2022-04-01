Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|23-й тур
Локомотив М
Завтра
19:30 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|23-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
19:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
Завтра
19:30 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Спорт

Матыцин ответил назвавшему россиян изгоями министру спорта Великобритании

Министр спорта Матыцин посчитал, что позиция британца Хаддлстона о России разрушает мир
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал заявление коллеги из Великобритании Найджела Хаддлстона о статусе России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я категорически не приемлю такой позиции. Принципы спорта должны быть главными и для политиков. Спорт может и должен научить политиков занимать правильные, принципиальные позиции, а не руководствоваться конъюнктурными интересами», — ответил Матыцин назвавшему россиян изгоями Хаддлстону. Он посчитал, что позиция британца противоречит Олимпийской хартии и единству спорта, а также разрушает мир.

31 марта Хаддлстон, оценивая перспективы России принять чемпионат Европы по футболу в 2028 или 2032 году, напомнил об отстранении российских команд от международных соревнований. Он назвал Россию изгоем и посчитал, что остальным стоит относиться к стране именно так.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Умер журналист Андрей Бабицкий
Названо условие для подорожания биткоина до 5 миллионов долларов
Крупнейший российский туроператор возобновил чартеры в Египет
Названы трендовые модели обуви весны 2022 года
Китай направил гуманитарную помощь Украине
Бывшая сотрудница СБУ рассказала о дискриминации в ведомстве
Макрон и Зеленский обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе
Волочкова обвинила руководство московского театра в халатности
С фигуранта дела о рекордной взятке в Минобороны потребовали взыскать миллионы
Власти оценили последствия взрывов под Белгородом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.