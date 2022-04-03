Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бетис
0:0
1-й тайм
live
Осасуна
Испания - Примера|30-й тур
Лион
Сегодня
18:05 (Мск)
Анже
Франция - Лига 1|30-й тур
Боруссия М
Сегодня
18:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|28-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:30 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|31-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Зенит
Россия - Премьер-Лига|23-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Мартен Фуркад сообщил об оскорблениях в свой адрес из-за слов брата о россиянах

Мартен Фуркад сообщил, что получает оскорбления из-за слов брата в поддержку россиян

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад сообщил, что получает оскорбления из-за слов старшего брата Симона в поддержку россиян. Об этом он рассказал норвежскому изданию NRK.

«Мой единственный комментарий заключается в том, что я начал получать оскорбления в свой адрес после того, как мой брат дал интервью, где изложил собственные взгляды», — заявил бывший биатлонист.

Ранее чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал о том, что получил сотни сообщений с ненавистью от фанатов за последние сутки. По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Симон Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для снятия санкций с России
В США назвали планы Байдена в украинском конфликте
«Оборотни» в московском метро рассмешили россиян
США решили позволить Украине самой определять свое будущее
Грузия не присоединится к санкциям против России
В НАТО рассказали о готовности быстро принять в альянс две страны
Патриарх Кирилл заявил о решающей роли России в разгроме фашизма
Генсек НАТО рассказал о подготовке десятков тысяч украинских военных
Байден перепутал самого себя с Мишель Обамой
Мартен Фуркад сообщил об оскорблениях в свой адрес из-за слов брата о россиянах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.