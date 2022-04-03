Мартен Фуркад сообщил об оскорблениях в свой адрес из-за слов брата о россиянах

Мартен Фуркад сообщил, что получает оскорбления из-за слов брата в поддержку россиян

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад сообщил, что получает оскорбления из-за слов старшего брата Симона в поддержку россиян. Об этом он рассказал норвежскому изданию NRK.

«Мой единственный комментарий заключается в том, что я начал получать оскорбления в свой адрес после того, как мой брат дал интервью, где изложил собственные взгляды», — заявил бывший биатлонист.

Ранее чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал о том, что получил сотни сообщений с ненавистью от фанатов за последние сутки. По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Симон Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.

