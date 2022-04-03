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Названо условие продолжения карьеры американскими хоккеистами в КХЛ

«Вброс по борту»: игроки из Америки готовы играть в КХЛ при выплатах в долларах или евро

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Telegram-канал «Вброс по борту» со ссылкой на источники в США назвал условие, при котором американские хоккеисты продолжат карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По информации канала, легионеры из Северной Америки готовы играть в КХЛ, если выплаты будут производиться в долларах или евро. Отмечается, что хоккеистов устраивает качество лиги в сравнении с низшими североамериканскими лигами. «Хоккеисты хотят играть в сильной лиге и прилично зарабатывать», — подытожил источник.

8 марта Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила контакты с представителями КХЛ. Лига потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. Теперь команды НХЛ не смогут легко подписывать свободных агентов из КХЛ.

6 марта лига отреагировала на расторжения иностранными игроками контрактов с клубами. Там подчеркнули, что не видят никакой опасности для легионеров, выступающих в КХЛ.

Анастасия Борисова
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