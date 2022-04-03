Песков объяснил решение о переходе на оплату газа в рублях

Песков объяснил переход на оплату газа в рублях стремлением обезопасить торговлю

Решение президента Владимира Путина о переходе на оплату в рублях газа, поставляемого в недружественные страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали выплаченные за топливо доллары и евро. Такое объяснение озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что у России не было стремления «щелкнуть кого-то по носу» — такие меры были приняты с целью обезопасить торговлю.

Песков добавил, что на Россию сейчас приходится «самая большая в истории санкционная нагрузка», и указал, что ее валютные резервы в других странах арестованы.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 31 марта. Предлагаемая европейским странам схема стала понятна лишь после публикации документа. Так, партнеры «Газпрома» для оплаты топлива должны открыть в российском банке два счета — в иностранной валюте и в рублях. Сначала средства в евро или долларах поступают на валютный счет, после чего банк конвертирует их в рубли, переводит на второй счет, с которого и идет оплата поставщику. Фактически, главным смыслом стало увеличение объема валютной выручки, которую конвертируют в рубли, с 80 процентов до 100.

При этом Песков допустил, что данное решение в будущем может быть отменено. По его словам, в настоящее время рублевая оплата — самый надежный способ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что данное требование России является шантажом и Варшава ему не поддастся. Он также призвал глав стран Евросоюза отказаться от оплаты газа в рублях и указал, что такая схема позволит Москве обойти санкции.