Польша призвала ЕС отказаться от оплаты газа в рублях

Премьер Польши Моравецкий назвал шантажом требование России платить за газ в рублях

Премьер-министр Польши Матеуш Моравеций назвал требование России о переходе на схему оплаты за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему не поддастся. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Польский премьер сказал, что страна не собирается платить за газ в рублях. «Если такой сценарий будет использован в отношении Польши, мы этому шантажу не поддадимся», — пообещал политик. Также он призвал глав стран ЕС поддержать это решение и отказаться от оплаты в рублях.

По его словам, перевод оплаты за газ в российскую валюту позволит Москве обойти европейские санкции. «Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», — отметил Моравецкий.

Ранее премьер заявил, что введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности санкций он назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля. «Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры желали», — посетовал политик.