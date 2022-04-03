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В Госдуме дали совет Франции из-за травли поддержавшего россиян Симона Фуркада

Депутат Свищев посоветовал Франции обеспечить безопасность биатлониста Симона Фуркада

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил заявление француза Симона Фуркада о сотнях негативных сообщений, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Депутат посоветовал министерству внутренних дел Франции обеспечить безопасность спортсмена. «Мы видим, что происходит — отстраняют, угрожают. Огромное количество необоснованных претензий, которые спортсмены не заслужили», — заявил он.

Симон Фуркад рассказал о травле фанатами ранее 3 апреля. По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.

Андрей Стрельцов
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