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Спорт

Симон Фуркад объяснил решение порвать флаг Франции ради россиян

Биатлонист Симон Фуркад объяснил, что порвал флаг Франции для поддержки россиян

Фото: Kalle Parkkinen / Globallookpress.com

Французский биатлонист Симон Фуркад рассказал, как помог восстановить флаг России на юниорском чемпионате мира в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены. «Человек из оргкомитета убрал российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров. Им как будто говорили: "Это ваша ошибка!". Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской кабины», — вспомнил он. Фуркад подчеркнул, что спортсмены-юниоры не должны попадать под санкции.

Ранее 1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор. Он отметил, что это произошло после того, как отечественную команду сняли с эстафеты.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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