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Спорт

Тарпищев дал совет Медведеву из-за предстоящей операции

Тарпищев заявил, что теннисисту Медведеву нельзя спешить с восстановлением после операции

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал совет российскому теннисисту Даниилу Медведеву из-за предстоящей операции по удалению грыжи. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Дане категорически нельзя спешить с восстановлением от этой травмы. Сейчас главное в спокойном темпе провести восстановление и набрать форму», — заявил Тарпищев. По его мнению, Медведев пропустит несколько турниров серии Masters, однако к «Ролан Гарросу», который стартует 22 мая, он должен восстановиться.

2 апреля Медведев рассказал, что последние несколько месяцев играл с небольшой грыжей. Он подчеркнул, что для решения проблемы согласился на операцию. Спортсмен отметил, что восстановление может занять от одного до двух месяцев.

В феврале Медведев получил статус первой ракетки мира, однако затем упустил его. Он стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который стал номером один в мировом рейтинге.

Анастасия Борисова
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