Теннисист Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции

Теннисист Медведев пропустит от одного до двух месяцев из-за операции по удалению грыжи

Российский теннисист Даниил Медведев пропустит несколько месяцев из-за операции по удалению грыжи. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

«Последние несколько месяцев я играл с небольшой грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию, чтобы решить эту проблему», — написал Медведев. Он отметил, что восстановление может занять от одного до двух месяцев. Теннисист заверил, что сделает все возможное, чтобы вернуться на корт как можно скорее.

31 марта Медведев не сумел пробиться в полуфинал турнира категории ATP Masters-1000 в Майами, проиграв поляку Хуберту Хуркачу. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

Победа над Хуркачем позволила бы Медведеву вернуть статус первой ракетки мира. Ему достаточно было пробиться в полуфинал турнира, чтобы опередить серба Новака Джоковича и возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев получил звание первой ракетки мира 28 февраля. Он стал первым за более чем 20 лет российским теннисистом, который добился этого результата.