Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлон обсуждает больше людей, чем футбол

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил популярность футбола и биатлона. Его слова передает Sport24.

«Если говорить о финале хоккейной Олимпиады или футбольных матчей сборной, то футбол — спорт номер один во все времена. Но если анализировать средние рейтинги внимания и любви за год, то на первый план выходят биатлон и фигурное катание», — заявил Губерниев. Он отметил, что на уровне национальных чемпионатов биатлон обсуждает больше людей, чем футбол.

30 марта трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. «В России популярность футбола преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она. Роднина понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

Ранее министр спорт Олег Матыцин раскрыл траты на развитие отечественного футбола. Он заявил, что на период с 2019 по 2024 год в общей сложности выделено 24 миллиарда рублей.