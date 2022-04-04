В СФ прокомментировали заявление Макрона о поддержке новых санкций против России

Сенатор Абрамов раскритиковал Макрона и заявил о вреде новых санкций против РФ для Европы

Новые санкции против России, о которых предупредил президент Франции Эммануэль Макрон, в конечном счете наносят вред самим жителям Европы, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Его комментарий приводят «Известия».

Критикуя позицию Макрона, сенатор пояснил, что настоящий лидер обязан прежде всего думать о благополучии своих граждан. Абрамов отметил, что из-за антироссийских санкций уровень жизни европейцев существенно снизился.

«Поэтому призывы и действия руководства ряда государств Европы, выступающих за санкции, ведут к ухудшению социально-экономической ситуации прежде всего в самом Евросоюзе», — уверен зампред комитета Совфеда по экономической политике.

Накануне президент Франции заявил о необходимости ввести санкции в отношении экспорта российских нефти и угля в Евросоюз. По мнению политика, такой должна быть реакция блока на события в украинском городе Буча.

Со схожим предложением до этого выступила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Она призвала ЕС обсудить отказ от российского газа. Кроме того, 4 апреля министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл срок введения пятого пакета против России — по его словам, ограничения начнут действовать уже на этой неделе и будут касаться финансового рынка и рынка энергоносителей.

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили данные о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Минобороны России назвало информацию о причастности российских военных к убийствам провокацией.

