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Макрон заявил о необходимости санкций против нефти и угля из России

Президент Франции Макрон выступил за ограничение поставок в ЕС нефти и угля из России

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ввести санкции в отношении экспорта российских нефти и угля в ЕС, пишет ТАСС со ссылкой на выступление лидера в эфире радиостанции France Inter. По его мнению, такой должна быть реакция блока на события в украинском городе Буча.

«Я думаю, что то, что произошло в Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности нефти и угля», — подчеркнул президент Франции.

Макрон не дал четкого ответа на вопрос журналистов о том, могут ли быть полностью прекращены поставки нефти и угля из России, однако заявил, что европейские лидеры «должны продвинуться в вопросе санкций». По мнению президента, в ближайшие дни должны пройти консультации по поводу ограничений на уровне всего блока.

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Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт выступила с аналогичным предложением и призвала ЕС обсудить отказ от российского газа. Кроме того, 4 апреля министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек раскрыл срок введения пятого пакета против России — по его словам, ограничения начнут действовать уже на этой неделе и будут касаться финансового рынка и рынка энергоносителей.

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Софья Ермакова
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