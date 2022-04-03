Евросоюз призвали обсудить запрет на российский газ
Министерство обороны Германии призвало Евросоюз обсудить запрет на импорт российского газа, передает Reuters.
Агентство приводит слова министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, которая заявила о необходимости такого обсуждения политиками ЕС.
«Нужна большая реакция, в том числе санкции, и как можно скорее обсудить это на уровне Евросоюза. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки, в том числе запрет на поставки газа», — пояснила Ламбрехт. Она добавила, что это требуется обсудить министрами Евросоюза.
Ранее глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки российского газа в Словакию невозможно прекратить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, его необходимо принять.
Первой в ЕС страной, полностью отказавшейся от газа из России, стала Литва. Там заявили, что со 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равняется нулю.