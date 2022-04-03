Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Евросоюз призвали обсудить запрет на российский газ

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала ЕС обсудить запрет на газ из России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство обороны Германии призвало Евросоюз обсудить запрет на импорт российского газа, передает Reuters.

Агентство приводит слова министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, которая заявила о необходимости такого обсуждения политиками ЕС.

«Нужна большая реакция, в том числе санкции, и как можно скорее обсудить это на уровне Евросоюза. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки, в том числе запрет на поставки газа», — пояснила Ламбрехт. Она добавила, что это требуется обсудить министрами Евросоюза.

Ранее глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки российского газа в Словакию невозможно прекратить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, его необходимо принять.

Первой в ЕС страной, полностью отказавшейся от газа из России, стала Литва. Там заявили, что со 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равняется нулю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны отреагировало на заявления Украины о массовых убийствах в Буче
Евросоюз призвали обсудить запрет на российский газ
Картину «Русские танцовщицы» в Лондоне переименовали в «Украинские танцовщицы»
В СБ РФ оценили вероятность возвращения кораблей США в Черное море
Эндокринолог развеяла миф о зависимости от сладкого
Россиянам назвали проверенный способ получить банковскую карту в Таиланде
В Германии мужчина привился от COVID-19 почти 90 раз ради продажи сертификатов
Германия решила обсудить усиление санкций против России
СК возбудил дело из-за обмотанного пленкой памятника в Польше
ЦСКА вырвал ничью у аутсайдера РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.