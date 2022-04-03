Евросоюз призвали обсудить запрет на российский газ

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала ЕС обсудить запрет на газ из России

Министерство обороны Германии призвало Евросоюз обсудить запрет на импорт российского газа, передает Reuters.

Агентство приводит слова министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, которая заявила о необходимости такого обсуждения политиками ЕС.

«Нужна большая реакция, в том числе санкции, и как можно скорее обсудить это на уровне Евросоюза. Исхожу из того, что к этому относятся и энергопоставки, в том числе запрет на поставки газа», — пояснила Ламбрехт. Она добавила, что это требуется обсудить министрами Евросоюза.

Ранее глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что поставки российского газа в Словакию невозможно прекратить, поэтому если Россия ставит условие об оплате в рублях, его необходимо принять.

Первой в ЕС страной, полностью отказавшейся от газа из России, стала Литва. Там заявили, что со 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равняется нулю.

