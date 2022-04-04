Россия анонсировала презентацию материалов по ситуации в Буче

Лавров заявил, что Россия предоставит материалы по ситуации в городе Буче 4 апреля

Россия готова презентовать материалы по ситуации в украинском городе Буче 4 апреля на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«Сегодня устами нашего постпредства [России в ООН] организуем в Нью-Йорке пресс-конференцию, где будут представлены подробнейшие материалы, которые показывают истинную природу событий, которые сейчас вот в городе Буче наши западные коллеги пытаются представить как свидетельства военного преступления РФ», — заявил глава МИД РФ.

Он также отметил, что Россия будет настаивать на расследовании преступлений, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), «ведомыми националистическими, неонацистскими батальонами». «Мы работаем с нашими друзьями, коллегами над тем, чтобы (...) эти обвинения были основаны на очень четко конкретных, неопровержимых фактах», — добавил Лавров.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по событиям в украинской Буче назначено на вторник, 5 апреля, на 10:00 (17:00 по московскому времени). В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что необходимо предпринять все усилия, чтобы расследовать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц в этом городе.