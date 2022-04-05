Абрамович купил новый футбольный клуб

Российский миллиардер Роман Абрамович купил футбольный клуб «Гезтепе» из Турции

Российский миллиардер Роман Абрамович купил футбольный клуб «Гезтепе». Об этом сообщает D-Smar Spor в Twitter.

Владелец лондонского «Челси» и турецкая сторона согласовали детали сделки. Официально о приобретении «Гезтепе» будет объявлено 8 апреля. Впервые об интересе Абрамовича к новому клубу сообщили 23 марта.

После 31 матча «Гезтепе» оказался на 18-м месте в турецкой Суперлиге. Команда столкнулась с риском покинуть элитный дивизион.

12 марта Абрамович был отстранен от управления «Челси» по решению руководства Английской премьер-лиги (АПЛ). До этого предприниматель выражал готовность продать клуб.

Правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича и других бизнесменов из России. Активы предпринимателей заморозили, были запрещены сделки с британскими физическими юридическими лицами, наложены ограничения на въезд в страну.