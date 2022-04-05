Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
4:6
Завершен
Трактор
КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 2-й матч
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
05:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Завтра
19:00 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
Спорт

Абрамович купил новый футбольный клуб

Российский миллиардер Роман Абрамович купил футбольный клуб «Гезтепе» из Турции

Фото: John Sibley / Reuters

Российский миллиардер Роман Абрамович купил футбольный клуб «Гезтепе». Об этом сообщает D-Smar Spor в Twitter.

Владелец лондонского «Челси» и турецкая сторона согласовали детали сделки. Официально о приобретении «Гезтепе» будет объявлено 8 апреля. Впервые об интересе Абрамовича к новому клубу сообщили 23 марта.

После 31 матча «Гезтепе» оказался на 18-м месте в турецкой Суперлиге. Команда столкнулась с риском покинуть элитный дивизион.

12 марта Абрамович был отстранен от управления «Челси» по решению руководства Английской премьер-лиги (АПЛ). До этого предприниматель выражал готовность продать клуб.

Правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича и других бизнесменов из России. Активы предпринимателей заморозили, были запрещены сделки с британскими физическими юридическими лицами, наложены ограничения на въезд в страну.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Москвич заявил на сына в полицию из-за квартиры
Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах
России предсказали становление «полюсом силы»
В крупнейшем онлайн-магазине наркотиков прокомментировали информацию о закрытии
Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и продала его за сотни долларов
Обнаружена самая молодая экзопланета
Российских полицейских арестовали за взятку в 1,4 миллиона рублей
Россиянам назвали виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых
Китай призвал США, НАТО и ЕС к диалогу с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.