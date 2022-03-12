АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси»

АПЛ отстранила миллиардера Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси»

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило российского миллиардера Романа Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси». Об этом сообщается на сайте организации.

В АПЛ заявили, что решение не влияет на способность клуба тренироваться и проводить матчи. Отмечается, что это указано в условиях лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года.

Ранее The Telegraph сообщил, что санкции, наложенные на Абрамовича, могут привести к банкротству «Челси». Клуб предупредил правительство Великобритании, что эффект от санкций ставит под угрозу способность клуба завершить текущий сезон.

2 марта стало известно, что Абрамович намерен продать «Челси». До этого он передал непосредственный контроль над клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».