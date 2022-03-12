Стало известно о возможности банкротства «Челси»

The Telegraph: санкции, наложенные на Абрамовича, могут привести к банкротству «Челси»

Санкции, наложенные на российского миллиардера Романа Абрамовича, могут привести к банкротству клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси». Об этом стало известно The Telegraph.

По информации источника, «Челси» предупредил правительство Великобритании, что эффект от санкций ставит под угрозу способность клуба завершить текущий сезон. При этом отмечается, что клуб готов подождать с продажей до конца следующей недели, а значит, в состоянии выполнять обязательства.

В клубе также рассказали, что им разрешено тратить на проведение матча 500 тысяч фунтов при стандартных тратах в 800 миллионов. В «Челси» считают, что не смогут обеспечить безопасность и питание на некоторых секторах стадиона и, вероятно, закроют их.

2 марта стало известно, что Абрамович намерен продать «Челси». До этого он передал непосредственный контроль над клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».