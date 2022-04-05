Представитель Абрамовича опроверг покупку нового клуба

Представитель миллиардера Романа Абрамовича опроверг покупку турецкого клуба «Гезтепе»

Представитель российского миллиардера Романа Абрамовича отреагировал на новость из Турции о приобретении предпринимателем местного «Гезтепе». О подробностях он сообщил «Ленте.ру».

Представитель бизнесмена опроверг факт сделки и назвал сообщения о покупке Абрамовичем «Гезтепе» ложью. Информацию распространил турецкий D-Smar Spor, утверждавший, что о приобретении клуба Суперлиги будет объявлено 8 апреля.

12 марта предприниматель был отстранен от управления клуба решением руководства Английской премьер-лиги (АПЛ).

2 марта сообщалось о намерении Абрамовича продать «Челси». До этого россиянин передал контроль над клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». Решение принято на фоне санкций Великобритании в отношении Абрамовича и других российских бизнесменов.