Политолог оценил необходимость встречи Путина и Зеленского

Политолог Кортунов счел необязательной встречу Путина и Зеленского для подписания договора

Подписание мирного договора между Россией и Украиной может пройти без встречи президентов стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, она может понадобиться при возникновении трудностей у переговорщиков. Необходимость встречи глав стран он объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

По оценке политолога, делегации уже нашли взаимопонимание и могут сами согласовать мирный договор. Если все пункты документа будут устраивать обе стороны, лидеры России и Украины могут подписать его без личной встречи, уверен Андрей Кортунов.

«Можно представить ситуацию, когда основные положения договора согласовываются командой, ведущей эти переговоры. Потом текст парафируется министрами иностранных дел, после чего передается на утверждение главам государств, или, если есть такая необходимость, в законодательные органы двух стран. Сказать, что такая встреча — необходимое условие подписания мирного договора, нельзя. Но очень часто бывает так, что спорные вопросы, которые не удается согласовать на более низких уровнях, передается на уровень глав государств», — объяснил он.

Личная встреча может быть очень полезной, если не удается договориться и требуется политическая воля, чтобы прийти к некому компромиссу. Встреча не является обязательной, но она становится дополнительным ускорителем переговорного процесса Андрей Кортунов политолог

Также при подготовке к переговорам лидеров двух стран есть вероятность встретить непонимание со стороны граждан России и Украины, утверждает политолог.

«Это означает, что обоим лидерам нужно предпринять усилие и, возможно, столкнуться с критикой внутри своих стран, чтобы провести встречу, признать легитимность друг друга, в идеале пожать друг другу руки и договориться о каком-то компромиссе. При условии, что обе стороны на этот компромисс настроены», — заключил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва не против встречи лидеров, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.

Владимир Зеленский заявил, что переговоры могут не состояться. При этом он выступил за продолжение переговоров с российской стороной. Украинский лидер ранее неоднократно говорил о готовности к встрече с Владимиром Путиным.

