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Смартфоны Samsung подешевели из-за скандала с замедлением

Операторы связи в Южной Корее снизили цены на флагманы Samsung

Фото: Costfoto / Globallookpress.com

Южнокорейские операторы повысили размер субсидий на новые смартфоны Samsung из-за скандала с замедлением девайсов. Об этом сообщает издание The Korea Times.

Как стало известно журналистам, операторы-партнеры Samsung в Южной Корее повысили размер субсидий для клиентов на покупку флагманских смартфонов. За счет этого люди могут покупать девайсы бренда со скидкой. Собеседники медиа полагают, что таким образом компания Samsung отреагировала на скандал со снижением производительности смартфонов бренда, чтобы привлечь внимание и поднять продажи телефонов.

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В апреле KT и LG Uplus стали предлагать популярные устройства Samsung дешевле. Так, Galaxy S21 стал доступен с субсидией 450 тысяч вон, или около 31 тысячи рублей, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra — 500 тысяч вон. Отмечается, что ранее размер субсидий составлял не более 150 тысяч вон и решение сделать смартфоны более дешевыми было согласовано между операторами связи и Samsung.

«Сумма субсидий, которые будут предоставлены, — это то, что наша компания и операторы мобильной связи решили вместе после обсуждения», — отметили представители Samsung. В компании объяснили, что решили поддержать потребителей, так как рынок сейчас «находится в сложной ситуации».

Анонимный представитель одного из операторов мобильной связи заявил, что проблема с замедлением смартфонов может быть актуальной, однако явной связи между скандалом и снижением продаж телефонов не наблюдается.

В середине марта Samsung признала, что в ее устройствах присутствует функция управления производительностью. Позже представители корпорации заявили, что отключили данную опцию и принесли извинения перед потребителями.

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Андрей Ставицкий
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