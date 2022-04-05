Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
2:5
3-й период
live
Трактор
КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 2-й матч
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Сан-Хосе Шаркс
Завтра
05:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Завтра
19:00 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
Спорт

Российскую чемпионку по шашкам исключили из мирового рейтинга

Российскую шашистку Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из рейтинга и отстранили от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток. Он раскритиковал действия руководства Всемирной федерации шашек (FMJD) и сравнил позицию ее президента поляка Яцека Павлицкого с позицией министра культуры Польши Петра Глиньского, выступившего за исчезновение русской культуры из общественного пространства.

Черток добавил, что FMJD убрала упоминания Тансыккужиной с сайта организации. Он связал это с действиями Павлицкого, который имеет права администратора на ресурсе федерации.

В мае Тансыккужина обыграла Наталью Садовскую из Польши и стала чемпионкой мира. Во время одной из партий, которая прошла 27 апреля, Павлицкий, занимавший тогда пост главы Европейской федерации шашек, снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Байден объявит о планах США, Англии и Австралии создать гиперзвуковое оружие
Помаду зеленого цвета назвали модной альтернативой классической красной
Воздух в Москве стал в разы чище
СК расследует обстоятельства подрыва цистерн с химикатами в Рубежном
ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Оценены шансы Макрона на переизбрание президентом Франции
В Совфеде предупредили о риске самораспада Украины
Посетительница музея случайно похитила произведение искусства и попала под арест
Россиянка рассказала о бюджетном аналоге Дубая в России
Дебош в парфюмерном магазине в Москве попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.