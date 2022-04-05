Российскую чемпионку по шашкам исключили из мирового рейтинга

Российскую шашистку Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из рейтинга и отстранили от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию подтвердил вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток. Он раскритиковал действия руководства Всемирной федерации шашек (FMJD) и сравнил позицию ее президента поляка Яцека Павлицкого с позицией министра культуры Польши Петра Глиньского, выступившего за исчезновение русской культуры из общественного пространства.

Черток добавил, что FMJD убрала упоминания Тансыккужиной с сайта организации. Он связал это с действиями Павлицкого, который имеет права администратора на ресурсе федерации.

В мае Тансыккужина обыграла Наталью Садовскую из Польши и стала чемпионкой мира. Во время одной из партий, которая прошла 27 апреля, Павлицкий, занимавший тогда пост главы Европейской федерации шашек, снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор.