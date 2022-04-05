Вяльбе объяснила травлю Симона Фуркада фанатами из-за поддержки россиян

Вяльбе заявила, что биатлонист Симон Фуркад был затравлен из-за информационного вакуума

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на заявление Симона Фуркада о сотнях негативных сообщений, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Вяльбе объяснила, что спортсмен был затравлен, так как иностранные фанаты находятся в информационном вакууме и не получают объективную картину мира. «Думаю, с поступками Симона о том, что позиция отстранения российских спортсменов деструктивна, сложно не согласиться. Спорт же всегда был объединяющим», — заявила она.

Симон Фуркад рассказал о травле фанатами 3 апреля. По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.