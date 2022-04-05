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Стала известна судьба подравшихся в «Сердце столицы» 120 мигрантов

Мигрантов, подравшихся на стройке в районе ЖК «Сердце столицы», выдворят из России

Кадр: Telegram-канал «Говорит Москва»

Мигрантов, задержанных после драки на стройке в районе ЖК «Сердце столицы» в Москве, готовят к выдворению из России. Об этом сообщает Telegtam-канал радиостанции «Говорит Москва».

Видео драки с участием не менее 120 человек появилось ранее 5 апреля. Мигранты устроили ее после того, как рабочий из Таджикистана назвал дураком гражданина Узбекистана. На кадрах видно, что несколько десятков человек использовали в конфликте доски и арматуру, а также кидали друг в друга камнями. При этом, по данным «Говорит Москва», пострадавших в драке нет.

Радиостанция отмечает, что полиции удалось предотвратить дальнейшее развитие потасовки.

По информации источника ТАСС, задержаны 120 человек. По его словам, инцидент произошел 1 апреля на Шелепихинской набережной.

Ранее рабочие из Киргизии и Таджикистана подрались в столовой на заводе в Амурской области из-за разницы в порциях котлет. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, как рабочие кидают друг в друга столы, стулья и столовые приборы.

Константин Лысяков
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