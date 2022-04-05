Драка 120 мигрантов в «Сердце столицы» началась из-за одного слова

Драка 120 мигрантов на стройке в районе ЖК «Сердце столицы» началась из-за слова «дурак»

Слово «дурак», произнесенное рабочим из Таджикистана в отношении гражданина Узбекистана, стало причиной драки не менее 120 мигрантов на стройке в районе ЖК «Сердце столицы» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В драке принимали участие 60 мигрантов из Таджикистана и около 70 граждан Узбекистана. Также появилось новое видео конфликта. На кадрах видно, как толпа из нескольких десятков рабочих дерется касками и громко кричит друг на друга.

Другое видео драки опубликовала радиостанция «Говорит Москва». На нем видно, как мигранты начинают вооружаться досками и арматурой, а также кидать друг в друга камни.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил факт драки и сообщил, что в полицию были доставлены 120 ее участников.

Ранее на заводе в Амурской области рабочие из Киргизии и Таджикистана подрались в столовой из-за разницы в порциях котлет. Инцидент сняли на видео. На кадрах также видно, как рабочие кидают друг в друга столовые приборы, столы и стулья.