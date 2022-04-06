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В Литве предложили изолироваться от России в сфере культуры

Спикер Сейма Литвы предложила Европе изолироваться от России в культурной сфере
Виктория Чмилите-Нильсен

Виктория Чмилите-Нильсен. Фото: Юлия Овсянникова / Ukrinform / Globallookpress.com

Европе нужно изолироваться от России не только в политике и экономике, но и в сфере культуры. Об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передает ТАСС.

Спикер литовского парламента предположила, что Россия «быстро не выздоровеет», и предложила Европе изолировать страну не только в политике, дипломатии и экономике, но и в культуре, спорте и других сферах.

При этом Чмилите-Нильсен высказала мнение, что нормальные культурные контакты с российской стороной возобновятся не так скоро. «За одним столом с представителями этой страны сидеть, видимо, не придется долгие годы», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что допускает закрытие границ с Россией и Белоруссией в связи с ситуацией на Украине. Он рассказал о дискуссиях по этой теме и отметил, что пока не может назвать точной даты принятия решения по данному вопросу.

До этого Ландсбергис сообщил, что Литва отзывает своего посла из России. Он также объявил, что правительство республики решило понизить уровень дипломатического представительства с РФ и закрыть российское консульство в Клайпеде.

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Георгий Нестеров
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