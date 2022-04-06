Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS на 80 миллионов долларов

Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS на 80 миллионов долларов за отмену ЧМ

Всероссийская федерация волейбола подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отмены чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь организации Александр Яременко заявил, что Россия требует 80 миллионов долларов в качестве компенсации за отмену турнира. «Мы собрали все расходы, взнос за участие, расходы на подготовку, включая региональные расходы, стройки», — подчеркнул он.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах. Страна лишилась права проведения турнира 1 марта.

В этот же день Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. В FIVB подчеркнули, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.