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В России запустили ракету с военным спутником

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

В России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» в интересах Министерства обороны России. Ракету с военным спутником «Космос-2554» запустили с космодрома Плесецк в четверг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

Ракета стартовала в 14:20 по московскому времени. В Минобороны сообщили, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета ракеты «Союз-2.1б» осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

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В расчетное время аппарат вывели на орбиту. «Космос-2554» принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России. В оборонном ведомстве подчеркнули, что со спутником поддерживается устойчивая связь.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» пообещали запустить 18 спутников «Глонасс-К2» нового поколения российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

В марте с космодрома Плесецк запустили ракету со спутником «Меридиан-М». Космический аппарат предназначен для обеспечения связи судов и самолетов в районе Северного морского пути с наземными станциями.

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Даниил Иринин
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