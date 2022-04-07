В Госдуме появился импровизированный мемориал в память о Жириновском

В Госдуме появился импровизированный мемориал в память о лидере ЛДПР Жириновском

В Государственной Думе появился импровизированный мемориал в память об умершем председателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом сообщил юрист, общественник Александр Лебедев в Telegram.

«В Госдуме вывесили памятную табличку с Владимиром Жириновским», — написал он.

Ранее в честь политика захотели переименовать улицу Маркина в Санкт-Петербурге. Глава комитета по борьбе с коррупцией при петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева сообщила, что подобное предложение поступало и раньше, но улице оставили старое называние. Она считает, что после смерти председателя партии вопрос стоит поднять снова.

В свою очередь, общественник Иван Мезюхо призвал увековечить память политика в Симферополе. Глава администрации города Михаил Афанасьев поддержал эту идею: «Такая инициатива в любом случае будет рассмотрена, единственное — это полномочия не администрации города, а городского совета. Я бы поддержал, потому что Владимир Вольфович — действительно достойный политик».