В Госдуме понадеялись на присвоение улице в Киеве имени Жириновского

Депутат от КПРФ понадеялся на присвоение улице в Киеве имени Жириновского

Депутат Госдумы от партии КПРФ прокомментировал смерть руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Умер Жириновский. Его именем, наверное, можно было бы назвать улицу в Киеве, ну или переулок. Например, проспект Бандеры», — понадеялся парламентарий.

Ранее в честь Жириновского захотели переименовать улицу Маркина в Санкт-Петербурге. Председатель комитета по борьбе с коррупцией при Санкт-Петербургском региональном отделении партии ЛДПР Анна Замараева заявила, что такое предложение поступало и раньше, но улице оставили старое называние. Она считает, что после смерти политического деятеля вопрос стоит поднять снова.

Общественник Иван Мезюхо призвал увековечить память лидера ЛДПР в Симферополе. Глава администрации города Михаил Афанасьев поддержал идею: «Такая инициатива в любом случае будет рассмотрена, единственное — это полномочия не администрации города, а городского совета. Я бы поддержал, потому что Владимир Вольфович — действительно достойный политик».