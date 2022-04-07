The Economist заявил о неожиданно высоком уровне поддержки России в мире

The Economist: в нейтральных и поддерживающих Россию странах живут 2/3 мирового населения

Журнал The Economist провел исследование и выяснил, какие страны поддержали Россию или сохранили нейтральную позицию при обострении ситуации вокруг Украины.

Британское издание разделило страны мира на три категории: пророссийские, нейтральные и прозападные. Выяснилось, что в группу прозападных стран попали более ста государств, в том числе большая часть Северной Америки и Европы. В данных государствах проживает всего 36 процентов населения мира.

131 страна занимает прозападные позиции, по данным The Economist

В то же время в категорию пророссийских попали 28 государств, среди которых Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия. На эти страны приходится более трети мирового населения.

Еще 32 страны, в которых проживает также около трети мирового населения, были отнесены к нейтральным. В их число вошли Индия, Бразилия и Бангладеш.

Авторы издания отмечают, что в поддерживающих Россию или занимающих нейтральную позицию странах проживают две трети населения мира. Хотя при этом отмечается, что на результаты сильно влияют Китай и Индия с их многочисленным населением. В The Economist рассказали, что Китай попал в категорию поддерживающих Москву, так как избегает осуждения действий российского руководства и вряд ли выступит на стороне Запада, а Индия укрепила взаимодействие с Россией, особенно за счет снижения цен на нефть. В итоге авторы материала резюмировали, что далеко не все мировое сообщество готово признать Россию изгоем.

Обратный эффект попыток изолировать Россию

Немецкий экономист Андреас Бек рассказал, что санкции против Москвы привели не к изоляции России, а изолировали те страны, которые их ввели.

По его словам, многие страны не стали поддерживать антироссийские ограничительные меры. Эксперт напомнил, что от рестрикций против Москвы отказались Китай, Индия, Израиль, Пакистан, почти все страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и Африки.

Помимо этого, экономист предупредил, что ФРГ оказалась в опасной ситуации, так как в глобальной экономике в итоге все сводится к доступу к ресурсам. Россия же является важным экспортером алюминия и никеля, от поставок которых зависит Германия, объяснил он. Бек добавил, что данные российские ресурсы также пользуются спросом и в США.

О том, что антироссийские санкции могут ударить по экономикам стран, которые их же и вводят, также заявил швейцарский телеканал SRF. Отмечается, что отказ от российского газа может привести к повсеместному дефициту в Германии.

SRF рассказал, что отказ от сырья из России сильно ударит по немецкой экономике. Так, если крупнейший химический концерн BASF прекратит работу, то возникнет дефицит строительных материалов и полуфабрикатов. Автомобильная промышленность тоже может остановиться из-за проблем с производством лобовых стекол. Фармацевтика и пищевая промышленность также столкнуться с нехваткой необходимых ингредиентов, предсказал швейцарский телеканал.

Дефицит может стать повсеместным, благосостояние Германии окажется под угрозой, поэтому поставки российского газа крайне необходимы, подчеркнул SRF.

Дискуссия о дальнейших отношениях с Россией

Газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ранее сообщила о том, что даже среди западных стран нет единства по вопросу дальнейшей политики в отношении России.

В частности, страны Прибалтики посчитали необходимым полностью разорвать отношения с Москвой и «поставить Россию на колени». Как объяснили источники издания, власти этих стран опасаются: то, что Россия может преподнести как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

В то же время такие страны НАТО, как Франция, Германия и Турция, выступили за продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях в адрес российского государства.

