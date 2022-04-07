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NYT сообщила о разногласиях стран НАТО по вопросу дальнейших отношений с Россией

NYT: среди стран НАТО есть разногласия по дальнейшим отношениям с Москвой

Фото: Yves Herman / Reutres

Среди стран НАТО есть разногласия по вопросу дальнейшей политики в отношении России на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

Прибалтика призывает к разрыву отношений

В частности, страны Прибалтики посчитали необходимым полностью разорвать отношения с Москвой и «поставить Россию на колени». Как объяснили источники издания, власти этих стран опасаются: то, что Россия может преподнести как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда назвал диалог с Россией бессмысленным, а глава МИД Великобритании Лиз Трасс сочла «мертвым» Основополагающий акт Россия–НАТО от 1997 года.

Эпоха взаимодействия с Россией закончилась

Лиз Трассглава МИД Великобритании

Аналогичное мнение выразила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, заявив, что «за одним столом с представителями этой страны сидеть, видимо, не придется долгие годы». Она также предложила Европе изолироваться от России не только в политике и экономике, но и в сфере культуры.

В то же время такие страны НАТО, как Франция, Германия и Турция, выступили за продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях в адрес российского государства. Так, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что считает правильной свою политику поддержания диалога с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.

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2 апреля

Москва не считает диалог с НАТО возможным

В свою очередь, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил о невозможности политического диалога с НАТО в текущих условиях. «Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил», — подчеркнул он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что альянс ущемлял законные интересы Москвы в сфере безопасности и до начала специальной операции России на Украине. Чиновник отметил, что альянс шел на это «с улыбкой на лице и постепенно».

6 и 7 апреля в Брюсселе проходит очное заседание глав МИД НАТО. Одной из обсуждаемых тем являются действия Североатлантического альянса в связи с ситуацией на Украине.

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Ксения Назарова
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