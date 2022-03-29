Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стали известны даты заседания глав МИД НАТО

Заседание глав МИД НАТО пройдет 6 и 7 апреля в Брюсселе

Фото: Yves Herman / Reuters

Очное заседание глав МИД НАТО пройдет 6 и 7 апреля в Брюсселе, председательствовать на встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг. Соответствующие даты указаны в заявлении организации.

Встреча начнется 6 апреля с рабочего ужина. На 7 апреля запланировано две сессии, а затем брифинг главы Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что страны НАТО разошлись во мнении по вопросу о необходимости сохранения диалога с президентом России Владимиром Путиным. Франция и Германия настроены на сохранение каналов связи с российским лидером и полагают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с территории Украины. Другие члены НАТО считают, что диалог Парижа и Берлина с Кремлем контрпродуктивен и может «сыграть на руку» Путину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил об отказе Украины от стремления воевать за Крым и Донбасс
Johnson&Johnson прекратит часть поставок в Россию
Стало известно о решении ФИФА относительно РФС
В Москве вырос интерес к IT-специальностям
Захарова заявила об идеологическом поглощении Евросоюза НАТО
Киев захотел получить гарантии безопасности «аналогичные НАТО»
Сотрудница страховой фирмы своровала 28 миллионов рублей ради роскошной жизни
Российская авиакомпания завершила программу вывоза россиян из-за рубежа
OBI опровергла возобновление работы магазинов в России
В Москве вьетнамец избил ребенка бамбуковой метлой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.