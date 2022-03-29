Стали известны даты заседания глав МИД НАТО

Заседание глав МИД НАТО пройдет 6 и 7 апреля в Брюсселе

Очное заседание глав МИД НАТО пройдет 6 и 7 апреля в Брюсселе, председательствовать на встрече будет генсек организации Йенс Столтенберг. Соответствующие даты указаны в заявлении организации.

Встреча начнется 6 апреля с рабочего ужина. На 7 апреля запланировано две сессии, а затем брифинг главы Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что страны НАТО разошлись во мнении по вопросу о необходимости сохранения диалога с президентом России Владимиром Путиным. Франция и Германия настроены на сохранение каналов связи с российским лидером и полагают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с территории Украины. Другие члены НАТО считают, что диалог Парижа и Берлина с Кремлем контрпродуктивен и может «сыграть на руку» Путину.