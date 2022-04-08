Россия пожаловалась Турции из-за поставок беспилотников на Украину

Москва пожаловалась Анкаре из-за продажи беспилотников Bayraktar Киеву

Россия возмущена тем, что Турция продает беспилотники Bayraktar TB2 Украине, и время от времени жалуется своим партнерам в Анкаре. Об этом заявил источник Reuters в Турции.

«Россияне расстроены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы уже дали ответ: это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны в том числе и до войны», — пояснил он.

В апреле прошлого года Украина договорилась о покупке у Турции партии беспилотников Bayraktar. С тех пор этот вопрос стал одним из самых острых в отношениях между Москвой и Анкарой. По мнению российских властей, поставки оружия Киеву не могут осуществляться без их согласия.

Тем не менее уже в сентябре 2021-го стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию данных БПЛА. В конце октября Украина впервые задействовала Bayraktar в боевых действиях в Донбассе.