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В США рассказали о санкционных рычагах против России

В Госдепе заявили о готовности США применять дополнительные санкционные рычаги к России

Фото: Reuters

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обладают дополнительными санкционными рычагами
против России. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN, сообщает РИА Новости.

Прайс заявил о готовности США применять дополнительные санкционные рычаги к России и отметил, что их планируют использовать до деэскалации ситуации на Украине. Методы давления страна продолжит применять «настолько долго, насколько это потребуется».

Представитель Госдепа добавил, что санкции США и их партнеров в Европе против России будут иметь «накопительный эффект». Однако российская экономика уже столкнулась с последствиями ограничений, уверен он.

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«Россия не является местом, которое будет привлекательным для всех, кто хочет вести бизнес и зарабатывать прибыль. Цена уже оказалась существенной, и она продолжит расти. Мы дали четко понять: до тех пор, пока Москва не снизит напряженность на Украине, мы продолжим наращивать давление со своей стороны — как мы уже сделали это на текущей неделе», — заключил Прайс.

Ранее Минфин США расширил пакет санкций против России. В него включили 8 физлиц и около 29 структур.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что решение приняли по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Марина Совина
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