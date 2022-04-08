Минфин США расширил пакет санкций против России

Минфин США расширил пакет санкций против РФ, добавив в него 8 физлиц и порядка 29 структур

США расширили санкционный пакет в отношении России, добавив в него восемь физических лиц и 29 российских структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Как следует из документа, в новый санкционный список попали «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд других предприятий такого рода. Кроме того, рестрикции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса».

Под персональные санкции попали также руководители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов.

Какие санкции исключили из списка?

При этом Минфин США исключил из-под санкций против России телекоммукационное оборудование и ряд интернет-технологий. Из заявления следует, что связанные с данным оборудованием финансовые операции с Россией будут разрешены.

Ведомство также предусмотрело исключение из списка санкций экспорт и реэкспорт сельскохозяйственных товаров, медикаментов, медицинского оборудования, программного обеспечения для него, используемых для диагностики и лечения COVID-19, следует из распространенного документа.

Санкции не будут распространяться на «услуги, оказываемые в связи пролетами над Российской Федерацией или аварийными посадками самолетов, зарегистрированных в США или принадлежащих и контролируемых гражданами США». Речь идет об инцидентах, когда необходимо оказать медицинскую помощь, организовать эвакуацию пострадавших на территории России.

Запрет импорта

8 марта президент США Джо Байден объявил о решении запретить импорт энергоносителей из России. Он предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за введенных ограничений.

Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа

Джо Байден президент США

По его словам, США приняли это решение после тесных консультаций с союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе. При этом американская сторона понимает, что страны Европы не смогут присоединиться к запрету на импорт. Власти призвали частный сектор не взвинчивать цены и бороться со спекулянтами.

Из документа следует, что необходимые для импорта в США сделки, которые совершаются в обычном порядке в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья 22 апреля 2022 года.

Изъятие собственности

На фоне спецоперации России на территории Украины ряд стран приняли решение об изъятии имущества и активов российских предпринимателей для дальнейшей продажи и помощи Украине.

Так, в Минюсте США захотели продать яхту Tango, принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, ради помощи Украине. На соответствующий вопрос The Washington Post ответил глава рабочей группы Министерства юстиции США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс, передает ТАСС.

Ему задали вопрос о том, может ли арестованная яхта быть изъята, чтобы средства от ее продажи направили в качестве помощи Украине. По его словам, основной причиной для изъятия собственности является компенсация жертвам. «Так что я бы не стал исключать возможности того, что именно так в конечном счете и будет использована часть этих средств», — заключил он.

Ранее Минфин внес в санкционный список российского предпринимателя Алишера Усманова, а также его яхту и самолет. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Усманов внесен в список в связи с деятельностью в технологическом секторе российской экономики. Кроме того, Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицирует суперъяхту и самолет Усманова как заблокированную собственность, доля в которой принадлежит Усманову Министерство финансов США

В ведомстве пояснили, что данные меры включают в себя запрет на проведение какого-либо рода операций с яхтой или самолетом миллиардера, в том числе техническое обслуживание, наем персонала или оплату за заход в доки.