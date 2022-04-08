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Минфин США разрешил ряд финансовых операций с Россией

Минфин США исключил из-под санкций против РФ телекоммукационное и интернет-оборудование

Министерство финансов США исключило из-под санкций против России телекоммукационное оборудование и ряд интернет-технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Из заявления следует, что связанные с данным оборудованием финансовые операции с Россией будут разрешены.

Ранее сообщалось о расширении санкционного пакета США в отношении России. В него добавили восемь физических лиц и 29 российских структур, среди которых «Адмиралтейские верфи», судостроительный завод «Янтарь» и ряд других предприятий такого рода. Кроме того, рестрикции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов «Алроса». Под персональные санкции попали также руководители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгий Полтавченко и Алексей Рахманов.

Марина Совина
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