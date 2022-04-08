Чешский игрок КХЛ объяснил решение остаться в России после критики на родине

Хоккеист «Авангарда» Грубец заявил, что его отъезд из России стал бы для игроков ударом

Чешский голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец объяснил решение остаться в России после критики на родине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это стало бы большим ударом», — заявил хоккеист. Он добавил, что чувствовал давление из Чехии, поэтому был рад тому, что жена с ребенком сумели выехать из России.

3 апреля в Telegram-канале «Вброс по борту» выразили мнение, что канадские и американские игроки захотят выступать в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если клубы готовы обеспечить им зарплаты в евро или долларах. Авторы канала заявили, что североамериканские хоккеисты считают уровень КХЛ достаточно высоким.

Грубец выступает в «Авангарде» с 2020 года. В прошлом сезоне он выиграл с командой Кубок Гагарина. Контракт хоккеиста с омичами действует до мая 2023-го.