Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
КХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 4-й матч
Штутгарт
Сегодня
21:30 (Мск)
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|29-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Севилья
Сегодня
22:00 (Мск)
Гранада
Испания - Примера|31-й тур
Спорт

Чешский игрок КХЛ объяснил решение остаться в России после критики на родине

Хоккеист «Авангарда» Грубец заявил, что его отъезд из России стал бы для игроков ударом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Чешский голкипер омского «Авангарда» Шимон Грубец объяснил решение остаться в России после критики на родине. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это ведь моя команда, все ребята в меня верили. Как бы я потом смотрел им в глаза, если бы уехал? Я вратарь, самый важный игрок в команде. Если бы вратарь уехал, это стало бы большим ударом», — заявил хоккеист. Он добавил, что чувствовал давление из Чехии, поэтому был рад тому, что жена с ребенком сумели выехать из России.

3 апреля в Telegram-канале «Вброс по борту» выразили мнение, что канадские и американские игроки захотят выступать в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если клубы готовы обеспечить им зарплаты в евро или долларах. Авторы канала заявили, что североамериканские хоккеисты считают уровень КХЛ достаточно высоким.

Грубец выступает в «Авангарде» с 2020 года. В прошлом сезоне он выиграл с командой Кубок Гагарина. Контракт хоккеиста с омичами действует до мая 2023-го.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Обнародованы предварительные данные о численности населения России
В показе Prada разглядели поддержку российской спецоперации на Украине
В Москве магазин Chanel обклеили стикерами с Гитлером
RuTube начнет лицензировать зарубежный контент на платформе
Армения назвала ключевые проблемы на переговорах с Азербайджаном
Туроператоры попросили изменить правила оплаты услуг зарубежных партнеров
«Мираторг» отреагировал на проверку цен от ФАС
Россиянам дали совет насчет покупки долларов
В Кремле ответили на заявления Европы о нарушении санкций
Названы главные привычки долгожителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.