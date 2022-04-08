Малышева заявила о необходимости обследования при головной боли в течение нескольких дней

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала повод для обращения к врачу при головной боли. О том, когда необходимо пройти медицинское обследование, она рассказала в видео, размещенном в ее Telegram-канале.

По словам Малышевой, при появлении головной боли необходимо сразу же принять лекарство. «Если вы этого не делаете, замыкается порочный круг головной боли и боль будет только усиливаться», — заявила Малышева. Как отметила медик, один из лучших обезболивающих препаратов — парацетамол, так как он разрешен для применения в том числе беременным женщинам и кормящим матерям.

«Если в течение нескольких дней головная боль не проходит, вам обязательно нужно обследоваться», — подчеркнула ведущая. Главным методом обследования при таком состоянии она назвала магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Ранее Малышева прокомментировала слух о закрытии «Жить здорово!». Она опровергла эту информацию, а также сообщения о том, что она уехала из России. Эти слухи также опроверг соведущий Малышевой, врач Андрей Продеус.

30 марта Baza заявила о том, что Малышева якобы объявила команде «Жить здорово!» о закрытии проекта. Предполагаемой причиной назывались изменения в сетке вещания Первого канала. Представители телеканала позже опровергли эту информацию и подчеркнули, что передачу не планируется ликвидировать.