Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Малышева назвала повод для обращения к врачу при головной боли

Малышева заявила о необходимости обследования при головной боли в течение нескольких дней

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала повод для обращения к врачу при головной боли. О том, когда необходимо пройти медицинское обследование, она рассказала в видео, размещенном в ее Telegram-канале.

По словам Малышевой, при появлении головной боли необходимо сразу же принять лекарство. «Если вы этого не делаете, замыкается порочный круг головной боли и боль будет только усиливаться», — заявила Малышева. Как отметила медик, один из лучших обезболивающих препаратов — парацетамол, так как он разрешен для применения в том числе беременным женщинам и кормящим матерям.

«Если в течение нескольких дней головная боль не проходит, вам обязательно нужно обследоваться», — подчеркнула ведущая. Главным методом обследования при таком состоянии она назвала магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Ранее Малышева прокомментировала слух о закрытии «Жить здорово!». Она опровергла эту информацию, а также сообщения о том, что она уехала из России. Эти слухи также опроверг соведущий Малышевой, врач Андрей Продеус.

30 марта Baza заявила о том, что Малышева якобы объявила команде «Жить здорово!» о закрытии проекта. Предполагаемой причиной назывались изменения в сетке вещания Первого канала. Представители телеканала позже опровергли эту информацию и подчеркнули, что передачу не планируется ликвидировать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали условие продления майских праздников
Яхты попавших под санкции россиян обнаружили на Мальдивах
Малышева назвала повод для обращения к врачу при головной боли
Россиянка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и рассказала об ощущении апокалипсиса
Россияне назвали лучший способ похудеть к лету
Врачи предупредили об опасности весеннего солнца
Депутат описал фразеологизмом нежелание Украины признавать Крым российским
В Израиле ликвидировали убившего двух человек террориста
Гинцбург рассказал о доступности назальной вакцины от коронавируса
Психолог назвал доступный каждому способ избавиться от одиночества с помощью рук
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.