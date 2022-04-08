Нацбанк Украины предложил изъять активы «дочек» российских банков

Нацбанк Украины предложил изъять активы на 0,9 млрд долларов «дочек» российских банков

Нацбанк Украины предложил изъять активы на 0,9 миллиарда долларов «дочек» российских банков в пользу бюджета государства. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, его слова приводит «Интерфакс».

«В доход государства может быть направлено около 26 миллиардов гривен (889 миллионов долларов по курсу на 8 апреля). Это денежные средства, ОВГЗ, депозитные сертификаты», — уточнил он. Это может коснуться активов МР Банка и Проминвестбанка — «дочек» Сбербанка России. Этим кредитным организациям аннулировали лицензии на Украине еще в конце февраля. «И сегодня мы понимаем, что следующим шагом должно стать принудительное изъятие этих активов», — объявил Шевченко, но уточнил, что украинские вкладчики этих банков должны получить свои вклады сначала в пределах гарантированной суммы.

Ранее Великобритания ввела блокирующие санкции против двух российских банков Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ). Лондон решил заморозить все активы указанных кредитных организаций в стране. Такие же меры ввел Вашингтон в отношении Сбера и Альфа-банка. Из-за санкционных ограничений Сбербанк остановил все валютные переводы за рубеж