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Экономика

Нацбанк Украины предложил изъять активы «дочек» российских банков

Нацбанк Украины предложил изъять активы на 0,9 млрд долларов «дочек» российских банков
Здание НБУ в Киеве

Здание НБУ в Киеве. Фото: Max / Wikimedia

Нацбанк Украины предложил изъять активы на 0,9 миллиарда долларов «дочек» российских банков в пользу бюджета государства. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, его слова приводит «Интерфакс».

«В доход государства может быть направлено около 26 миллиардов гривен (889 миллионов долларов по курсу на 8 апреля). Это денежные средства, ОВГЗ, депозитные сертификаты», — уточнил он. Это может коснуться активов МР Банка и Проминвестбанка — «дочек» Сбербанка России. Этим кредитным организациям аннулировали лицензии на Украине еще в конце февраля. «И сегодня мы понимаем, что следующим шагом должно стать принудительное изъятие этих активов», — объявил Шевченко, но уточнил, что украинские вкладчики этих банков должны получить свои вклады сначала в пределах гарантированной суммы.

Ранее Великобритания ввела блокирующие санкции против двух российских банков Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ). Лондон решил заморозить все активы указанных кредитных организаций в стране. Такие же меры ввел Вашингтон в отношении Сбера и Альфа-банка. Из-за санкционных ограничений Сбербанк остановил все валютные переводы за рубеж

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Платон Щукин
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