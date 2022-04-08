Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД России высказались об обстреле Краматорска

В МИД России заявили, что обстрел ВСУ Краматорска обосновывает задачи спецоперации РФ
Здание МИД России

Здание МИД России. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство иностранных дел России высказалось об обстреле Краматорска. В ведомстве считают очевидной вину Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подчеркивают, что такие действия украинских силовиков обосновывают проведение российской спецоперации. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД.

«Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP. Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты "Точка-У", обломки которой были найдены на месте трагедии», — заявили в ведомстве.

В МИД считают, что подобные бесчеловечные действия со стороны Киева подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Дипведомство также выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших в Краматорске.

Удар ракеты «Точка-У» по вокзалу города Краматорска, который находится под контролем Украины, произошел днем 8 апреля. Снаряд упал, когда люди ожидали массовой эвакуации на поезде. В результате атаки погибли 50 человек — 38 человек погибли прямо на вокзале, 12 скончались в больнице. Всего в медучреждения было доставлено 98 раненных, среди которых 16 детей.

В случившемся власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Украинская сторона заявила, что по Краматорску ударила «Точка-У» российского производства. В Москве эти обвинения отвергли, указав на то, что ракеты такого типа не используются российской армией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Франция объявила о немедленном введении эмбарго на поставки угля из России
Минобороны сообщило об уничтожении склада вооружения под Одессой
ООН призвало привлечь к ответственности виновных за удар по Краматорску
Заключенный придушил сотрудника российской колонии и получил два года к сроку
Загитова ответила на вопрос о возобновлении тренировок
У переболевших коронавирусом выявили симптомы через год после болезни
Российский дизайнер назвала причину любви звезд к откровенным нарядам
Перспективы Миранчука в Италии оценили
В МИД России высказались об обстреле Краматорска
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.