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Стало известно о состоянии летчиков упавшего МиГ-31

«Фонтанка» сообщила, что экипаж истребителя МиГ-31 при катапультировании не пострадал
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / Globallookpress.com

Стало известно о состоянии летчиков упавшего в Ленинградской области сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на источники.

«По предварительной информации, экипаж при катапультировании не пострадал, но осмотр у медиков летчикам все-таки предстоит», — пишет газета.

Издание замечает, что пилотов нашли в лесу в районе поселка Торковичи.

Согласно данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), самолет МиГ-31 потерпел аварию во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в пятницу, 8 апреля. Экипаж катапультировался, к месту происшествия направлены специалисты. Вероятной причиной инцидента называется техническая неисправность самолета.

Были опубликованы фотографии и видео с места происшествия.

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Иван Потапов
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