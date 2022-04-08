Опубликовано видео с места крушения МиГ-31

Опубликовано видео с места крушения истребителя-перехватчика МиГ-31

Опубликовано видео с места крушения двухместного сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. Соответствующий ролик выложил в Telegram канал «78».

«Публикуем видео с места крушения МиГ-31 в Ленобласти», — говорится в подписи к видео.

Ранее были опубликованы снимки с места крушения МиГ-31.

Согласно пресс-службе Западного военного округа, самолет МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался, к месту происшествия направлены специалисты. Вероятной причиной инцидента называется техническая неисправность самолета.

Согласно «Фонтанке», самолет упал в районе поселка Торковичи, сообщение об этом поступило около часа дня.