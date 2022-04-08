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В Минобороны России назвали вероятную причину крушения МиГ-31

В Минобороны России подтвердили, что экипаж потерпевшего крушение МиГ-31 катапультировался
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / Globallookpress.com

В Западном военном округе (ЗВО) подтвердили крушение двухместного сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 и назвали вероятную причину инцидента. Об этом сообщает «Интерфакс».

«8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался», — заявили в Минобороны России.

Отмечается, что к месту происшествия направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы. «По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Ранее о крушении истребителя-перехватчика сообщала «Фонтанка.ру». По данным газеты, самолет упал в районе поселка Торковичи. На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайных служб.

В марте в ходе этапа летно-тактических учений в Бурятии экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) на сверхзвуковой скорости уничтожили цели, которые имитировали ракеты и самолеты.

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Иван Потапов
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