Истребители-перехватчики МиГ-31БМ уничтожили цели на учениях

Экипажи МиГ-31БМ уничтожили ракеты условного противника на сверхзвуковой скорости

В ходе этапа летно-тактических учений в Бурятии экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) на сверхзвуковой скорости уничтожили цели, которые имитировали ракеты и самолеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Экипажи МиГ-31БМ выполнили пуски ракет класса «воздух-воздух» со скорости около 2000 километров в час. Ракеты поразили одиночные цели «Армивир», которые имитировали крылатые ракеты и ударные самолеты условного противника. Цели действовали на высоте от 50 до 500 метров со скоростью около 600 метров в секунду.

Для обнаружения целей и пуска ракет экипажи МиГ-31БМ использовали бортовой многоканальный комплекс дальнего перехвата «Заслон-М».

В учениях задействовали восемь самолетов, включая самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а также военно-транспортные Ил-76, Ан-12 и Ан-26.

В ноябре 2021 года заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов назвал задачу модернизированных МиГ-31. По его словам, самолеты обеспечат защиту северных рубежей России.

Ранее в том же месяце представители авиазавода «Сокол» заявили, что эффективность модернизированных МиГ-31 возросла примерно в три раза.