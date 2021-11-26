Названа задача модернизированных МиГ-31

В России повышают боевую эффективность истребителей-перехватчиков МиГ-31. Задачей модернизированных самолетов станет защита северных рубежей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заслуженного летчика России генерал-майора Владимира Попова.

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«Мы планируем использовать высотные перехватчики МиГ-31 для защиты суверенного воздушного пространства России на северных направлениях, а там мы ограничены в аэропортах и аэродромах — их очень мало», — назвал Попов задачу перехватчика.

По словам Попова, МиГ-31 отличает ремонтопригодность и модернизационный потенциал. Это позволяет эксплуатировать самолет, совершенствуя его оборудование. Он отметил, что МиГ-31 получил новую радиолокационную станцию с автоматизированными системами сопровождения цели.

Также военный летчик отметил, что в России работают над гиперзвуковыми ракетами малой дальности. По его словам, это позволит вооружать МиГ-31 несколькими боеприпасами.

Ранее представители нижегородского авиазавода «Сокол» сообщили, что модернизация МиГ-31 утроит боевую эффективность самолета. На предприятии отметили, что самолет получит современное радиоэлектронное оборудование и сможет применять новые авиационные средства поражения.

В марте «Известия» сообщили об отработке перехватов ракет с помощью самолетов МиГ-31. Источники издания отметили, что в программу боевой подготовки включили упражнения по перехвату имитаторов баллистических ракет.