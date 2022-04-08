Появились фотографии с места крушения МиГ-31

Появились фотографии с места крушения истребителя-перехватчика МиГ-31

Появились фотографии с места крушения сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. Соответствующие снимки опубликовало издание 47news.

«Показываем кадры с места крушения самолета в Лужском районе Ленобласти. Там воронка и пламя. По словам собеседников в экстренных службах, разбился военный самолет. Летчики, возможно, успели катапультироваться — очевидцы видели парашюты в небе», — говорится в публикации.

Отмечается, что рядом с местом падения самолета был обнаружен баллон со сжатым азотом.

Согласно данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), самолет МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в пятницу, 8 апреля. Экипаж катапультировался, к месту происшествия направлены специалисты. Вероятной причиной инцидента называется техническая неисправность самолета.

