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Экипаж упавшего МиГ-31 обнаружили под Лугой

«Фонтанка» сообщила, что экипаж упавшего истребителя МиГ-31 обнаружили под Лугой

Фото: 47news.ru

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31, который потерпел крушение под Лугой, обнаружили. При катапультировании члены экипажа не пострадали, сообщает «Фонтанка».

Источники издания сообщили, что спасатели обнаружили летчиков в лесу в районе поселка Торковичи. Ранее экипаж запеленговали с вертолета, но деревья помешали осуществить посадку.

По предварительной информации, члены экипажа не пострадали при катапультировании. Пилотам предстоит пройти осмотр у медиков.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что МиГ-31 потерпел аварию во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в пятницу, 8 апреля. Экипаж катапультировался, к месту происшествия направлены специалисты. Вероятной причиной инцидента называется техническая неисправность самолета.

Также были опубликованы фотографии и видеозаписи с места крушения.

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Даниил Иринин
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